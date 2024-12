Die Lugner City verkündete heute auf Instagram, dass es einen Christbaumschmuck mit Richard Lugners Konterfei zu kaufen gibt. Aber hätten Sie ihn erkannt?

Der Baumeister selbst liebte es, im Vordergrund zu stehen, er war der Meister des Marketings und der Selbstinszenierung. Die Mitarbeiter und Geschäftsführer seiner geliebten Lugner City versuchen Richard Lugners (†91) Vermächtnis ganz nach seinen Vorstellungen weiterzuführen. Natürlich eignet sich dafür alles am besten, was an den Baulöwen erinnert, also gibt es jetzt eigene Christbaumkugeln mit Richies Konterfei darauf. Doch ganz deutlich ist er darauf nicht zu erkennen.

Karikatur zu Weihnachten

Jeder, der die Lugner City kennt, weiß auch, wie "Mörtels" Karikatur aussieht. Diese verwandelte sich jetzt in einen Weihnachtsmann, der von einer roten Christbaumkugel grinst.





Streng limitiert

Um den Baumeister hier zu erkennen, muss man schon sehr genau hinschauen. Die neuen Merchandise-Waren sind um 12 Euro pro Stück erhältlich, wie auf der Instagram-Seite der Lugner City erklärt wird. "Exklusiv bei der Information im Untergeschoss" könne man diese erstehen. Die Christbaumkugeln seien limitiert und daher bestimmt auch schnell wieder ausverkauft.

Pietätlos oder genial? Stimmen Sie mit ab. Den Fans auf Social Media gefällt jedenfalls, was sie sehen.