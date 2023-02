Austro-Model schockt mit geplatztem Brustimplantat

Vanessa Mariposa trainierte für das diesjährige "RTL-Turmspringen", dabei riss ihr Implantat

Ihre Teilnahme am "RTL-Turmspringen" muss die österreichische Influencerin Vanessa Mariposa (30) abbrechen. Der Grund: Das schöne Reality-TV-Sternchen trainierte so hart, dass eines seiner Brustimplantate riss. Gegenüber Bild erzählt Mariposa, was passiert ist: "Ich bin gesprungen und gesprungen und habe irgendwann gemerkt, dass mir meine Brust richtig weh tut. Ich hatte das Gefühl, dass ich kaum atmen kann."

Mariposas Implantate sollen in den nächsten Wochen ausgewechselt werden. "Vom Implantat läuft zum Glück nichts aus, deshalb besteht keine Gefahr. So ein Eingriff ist aber natürlich super teuer, da zahlt man mal eben 6.000 Euro. Ich glaube, das muss ich selbst bezahlen", sagt sie.

Verletzungen auch an Lippe, Beinen und Armen

Doch damit nicht genug. Mariposa zog sich beim Training noch etliche weitere Verletzungen zu.

Auf Instagram berichtet sie ausführlich darüber: "Ich habe das total unterschätzt. Gestern habe ich mir beim Training die Lippe aufgeschlagen, an meinem Beckenknochen und meinen Beinen sind dicke Blutergüsse, mein Beckenknochen ist geprellt & mental zieht einen das natürlich runter, wenn man einfach nicht voran kommt."