Austro-Star-Rapper RAF CAMORA Headliner bei Donauinselfest

Jetzt ist es offiziell. Der Rap-Star RAF CAMORA wird beim Donauinselfest als Headliner am Freitag bestätigt worden.

Es wird wohl ein Menschenandrang sondergleichen sein. Der Austro-Rapper RAF CAMORA wird am Freitag, 23. Juni, der Headliner des Donauinselfests sein. Ob Zufall oder gutes Timing. RAF CAMORAS neues Album "XV" wirst just am 23. Juni erscheinen. Fans vor Ort werden also die ersten Personen sein, die die neuen Tracks zu hören bekommen.

Das sagt RAF CAMORA

"Dieses Jahr werde ich zum zweiten Mal in meinem Leben beim Donauinselfest auftreten. Das erste Mal war es vor ca. 20 Jahren auf einer Nebenbühne vor genau vier Menschen. Deswegen freue ich mich umso mehr darauf dieses Jahr auf der Hauptbühne aufzutreten (…) Gäste sind dabei, es ist der Releasetag meines neuen Albums XV und das Beste daran ist, es ist gratis. Vienna, wir sehen uns“, so RAF CAMORA.

"Seit 1984 erleben wir auf der Wiener Donauinsel jedes Jahr ein Fest der Superlative. Egal vor welcher Herausforderung unsere Gesellschaft steht ist das Donauinselfest mit seinem freien Eintritt ein Ort der Solidarität, des Zusammenhalts und des respektvollen Miteinanders bei hochkarätigem Musikangebot für alle“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

"In diesem Sinne freut es mich ganz besonders, dass wir heuer im Jubiläumsjahr einen international enorm angesagten Headliner wie RAF CAMORA für unser Programm gewinnen konnten, der vor allem auch die junge Generation in Wien anspricht!", so Novak weiter.