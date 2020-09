Barbara Meier: Sexy After-Baby-Body

Model Barbara Meier zeigt sich wenige Wochen nach der Geburt im Bikini.

Model Barbara Meier macht derzeit Urlaub auf einer Jacht mit Ehemann Klemens Hallmann und der gemeinsamen kleinen Tochter.

Bald wieder bei der Arbeit

Daran lässt die rothaarige Beauty ihre Fans teilhaben: Einige Schnappschüsse und Storys postet sie auf Instagram. Sie genießen die letzten Sonnenstrahlen, das Meer und gutes Essen wie wir sehen können. Bald soll es für die junge Mama wieder mit der Arbeit losgehen. Ein Filmprojekt steht an und mehrere Werbedeals.

Barbara Meier im roten Bikini

Nun zeigt sich Barbara in einem knappen, feuerroten Bikini, lässig an die Reling gelehnt. Auffällig dabei: Ihr Körper ist natürlich so kurz nach der Geburt noch nicht in alter Form. Ein schönes Zeichen an jede Mutter, sich so zu zeigen, wie man ist. Unter dem Foto häufen sich die positiven Kommentare dazu.