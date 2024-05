Beauty-Eingriff für Hoermanseder: "Hab ur Angst"

Die österreichische Modemacherin lässt sich die Lippen mit Permanent-Makeup umranden

"Oh mein Gott. Ich mache es wirklich", schreibt Designerin Marina Hoermanseder zu einer Instagram-Story. "Ich habe ur Angst", setzt sie fort. Sie wolle sich die "ausgefransten Lippen mit Permanent-Makeup verschönern lassen. In einer zweiten Story zeigt sie, dass sie eine Betäubungs-Creme aufgetragen bekommen hat. "Wie bitte?", schreibt sie dazu.

Marina Hoermanseder © Instagram

"Ich hab mal wieder so rumgenervt, dass die nette Dame gesagt hat, wir machen es lieber nicht. Zu riskant." Macht Hoermanseder doch einen Rückzieher? Die Designerin ließ bisher offen, ob sie die Behandlung durchgezogen hat. "Mir geht es aber gar nicht um Farbe, sondern nur darum, dass meine Lippen vom Herpes am Rand unten so ausgefranst sind. Da wünsche ich mir wieder glatte Linien", erklärt sie ihre Beweggründe.