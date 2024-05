Kallen ravte uns ins Finale des Song Contests!

HURRA! Österreich ist im Finale des diesjährigen Song Contests. Unsere Kandidatin , die 29 Jahre alte Kaleen katapultierte uns souverän und mit einer starken Nummer in den Endentscheid der Show.

Begeistert

Die gebürtige Oberösterreicherin zeigte sich begeistert: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meinen größten Traum in die Realität übersetzt habe." Sie fügt hinzu: "Vor so vielen wunderschönen Menschen aufzutreten, ist ein Wahnsinn!"

Akrobatik

Kallen setzte ihre Nummer "Wie Will Rave" sexy und souverän um. Zwischenzeitlich wurde es auch akrobatisch, als Kaleen von ihren Tänzern in die Lüfte geschleudert wurde.

Das ist die Reihenfolge zusammengefasst



1. Schweden: Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ukraine: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

3. Deutschland: ISAAK - Always On The Run

4. Luxemburg: TALI - Fighter

5. Niederlande: Joost Klein - Europapa

6. Israel: Eden Golan - Hurricane

7. Litauen: Silvester Belt - Luktelk

8. Spanien: Nebulossa - ZORRA

9. Estland: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irland: Bambie Thug - Doomsday Blue

11. Lettland: Dons - Hollow

12. Griechenland: Marina Satti - ZARI

13. Großbritannien: Olly Alexander - Dizzy

14. Norwegen: Gåte - Ulveham

15. Italien: Angelina Mango - La Noia

16. Serbien: TEYA DORA - RAMONDA

17. Finnland: Windows95man - No Rules!

18. Portugal: iolanda - Grito

19. Armenien: LADANIVA - Jako

20. Zypern: Silia Kapsis - Liar

21. Schweiz: Nemo - The Code

22. Slowenien: Raiven - Veronika

23. Kroatien: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

24. Georgien: Nutsa Buzaladze - Firefighter

25. Frankreich: Slimane - Mon Amour

26. Österreich: Kaleen - We Will Rave

LIVE-Ticker für Finale

Im Finale treffen die Aufsteiger aus dem Halbfinale unter anderem auf den hoch gehandelten Topfavoriten Baby Lasagna aus Kroatien, der mit seiner Rammstein-Paraphrase "Rim Tim Tagi Dim" in die Fußstapfen von Finnlands Vorjahreskandidat Käärijä tritt. Wer dann am Ende in der Malmö Arena am Samstagnacht jubeln kann, das entscheidet sich wie immer ab 21 Uhr – oe24 berichtet im LIVE-Ticker.