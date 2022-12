Begräbnis: Abschied von Christiane Hörbiger

Am Samstag ab 9.30 Uhr wird Christiane Hörbiger in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt.

Leben. Am 30. November ist eine ganz große österreichische Schauspiel-Legende von uns gegangen. Christiane Hörbiger (†84) spielte in über 100 Filmen und Serien wie Julia – eine ungewöhnliche Frau und Das Erbe der Guldenburgs mit. Sie galt als absoluter Publikumsliebling. Kollegen, die das Glück hatten, mit Hörbiger zu arbeiten, schwärmten in höchsten Tönen von ihr.

Trauer. Am Samstag (17. Dezember) findet sie ihre letzte Ruhe. In einem Ehrengrab am Zentralfriedhof, nicht unweit von ihrer großen Liebe Gerhard Tötschinger (†70) wird sie beerdigt. Zuvor gibt es auch für die Öffentlichkeit noch einmal die Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden. Ab 9.30 Uhr werden Hörbigers sterbliche Überreste in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt. Ein Eintrag in ein Kondolenzbuch ist ebenso möglich.

Ehrung. Die Einsegnung im Rahmen der um 13.30 Uhr beginnenden Trauerfeier erfolgt durch Dom­pfarrer Toni Faber. Neben der Familie werden auch Schauspielkollegen und Wegbegleiter erwartet.

Erbe. Christiane Hörbiger hinterlässt ein Millionenvermögen. Es soll sich um Immobilien und Anlagewerte um rund sechs Millionen Euro handeln. Ihr Sohn Sascha Bigler ist Alleinerbe. Das hielt Hörbiger bereits im Jahr 2017 in ihrem Testament fest. Im Erbe enthalten ist unter anderem ein Haus mit Garten im Schlossergässchen in Baden. Das alleine ist rund 1,4 Millionen Euro wert.