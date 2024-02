Benkos schöne Tochter zeigt ihr Luxus-Leben

Von Pleite ist bei Familie Benko keine Spur zu sehen. Vor allem Tochter Laura lebt laut "Bild am Sonntag" ein wahres Luxus-Leben in den Sozialen Netzwerken.

René Benko legte die größte Pleite der zweiten Republik hin. Mehr als 14 Milliarden Euro Schulden, zahlreiche Bauruinen und wütende Gläubiger pflastern seinen Weg. Doch privat hat sich seit dem Signa-Konkurs für Benko nicht viel verändert. Im Hintergrund soll Benko weiterhin die Fäden ziehen und hat auf Schlüsselpositionen seine Vertrauten sitzen.

© TZOE/Artner

Er und seine Familie jetten auch weiterhin mit Privatjets quer durch Europa. Vor allem Benkos Tochter Laura (20) zeigt auf Instagram ihren rund 28.000 Followern gerne Einblicke in ihr Luxus-Leben.

Laura Benko © Instagram ×

Egal ob am Pool in Papas Villa am Gardasee, Hoch zu Ross oder auf der Jacht - Laura behält laut "BamS" auch nach Papas Pleite ihren Lifestyle bei.

Laura Benko © Instagram ×

Das dürfte sie auch weiterhin können, denn Laura ist eine der Profiteure der nach ihr benannten Privatstiftung, die René Benko 2006 gegründet hat.

Laura Benko © Instagram ×

In der "Laura Privatstiftung" soll ein Großteil des Benko-Privatvermögens gebunkert sein.

Benkos Familiensitz in Igls (Tirol). © APA/EXPA/JOHANN GRODER ×

Darunter das Luxus-Anwesen in Innsbruck (mit 60 Millionen Euro in den Büchern), das nach Benko Ehefrau Nathalie benannte Chalet N in Lech, zahlreiche Tech-Firmenbeteiligungen sowie Benkos Kunstsammlung und ein Privatjet.

Chalet N in Lech © Chalet-N.com ×

Zu den Begünstigten der Stiftung zählen neben René Benko auch Oma Ingeborg, Tochter Laura und ihre drei Halbgeschwister. Wie hoch das Privatvermögen der Benkos ist, ist nicht bekannt. An Milliarden glaubt aber selbst das renommierte Forbes-Magazin nicht mehr. Ende 2023 wurde Benko von der Liste der Superreichen gestrichen. Neben der "Laura Privatstiftung" gibt es drei weitere Stiftungen in Österreich und Lichtenstein.

Wie eng es für Benko jetzt wirklich wird, bleibt spannend. Die Republik Österreich hat wie berichtet bereits einen Antrag auf Privatinsolvenz gestellt. Dabei geht es um Steuerschulden in zweistelliger Millionenhöhe und nicht nachgekommenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber seiner Signa-Holding. Theoretisch "Kleingeld" für Benko. Aus seinem Bekanntenkreis ist zu vernehmen, dass Benko nur seinen Weinkeller im Chalet N zu Geld machen müsste. "Das müsste für die Begleichung seiner privaten Schulden reichen", so der Insider. Der Wert seiner Weinsammlung soll demnach 15 Millionen Euro betragen...