"Bienchen" Simone Lugner über neuen Job: "Habe keine Aufgabe"

Die einstige stellvertretende Hornbach-Filialleiterin fühlt sich in der Lugner City zu wenig gefordert

Am 1. August absolvierte "Bienchen" Simone Lugner ihren ersten Arbeitstag. Schnell war klar: viel wird da noch nicht zu tun sein. Ein paar TikTok-Videos, ein paar Selfies und schon wurde Simone wieder ins Wochenende entlassen. Nach der Almrauschparty bei Rosi Schipflinger hoffte Richard Lugners (91) Gattin darauf, in einen geregelten Arbeitsalltag zurückzukommen. Doch davon keine Spur.





Hochzeits- statt Arbeitsstress

Auf oe24-Nachfrage zeigt sich "Bienchen" ein bisschen frustriert. Darauf angesprochen, ob sie denn bereits einige Aufgaben in der Lugner City zugeteilt bekommen habe, antwortet sie: "Ich habe noch nicht so richtig eine Aufgabe. Das zieht sich gerade alles ein bisserl dahin. Sitzen gerade bei der Organisation vom 12. Oktober", verrät sie. Hochzeitsvorbereitungen in der Arbeitszeit? Sie ist schließlich die Chefin.

Simones Büro liegt direkt gegenüber von Richards. © Andreas Tischler ×

Feierlichkeiten enden nicht

Am 12. Oktober wollen Richard und Simone Lugner noch einmal im Stephansdom "ja" sagen. Dafür holen sie sich den Segen von Toni Faber. Die Feierlichkeiten finden einen Tag nach Richard Lugners 92. Geburtstag statt. Dann steht auch noch das 34. Jubiläum der Lugner City an. Die beiden sind also im Party-Stress.