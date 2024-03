Bilgeri: "Ich gehe mit James Blunt auf Tour"

Die Austro-Beauty dient mit der Alexander Ehrenreich Big Band als Support Act für die "Who We Used to Be"-Tour

Sie ist ein wahres Multitalent. Laura Bilgeri (28) ist international als Model erfolgreich und stand schon mit Weltstars wie Wesley Snipes vor der Kamera. Jetzt widmet sie sich hauptsächlich der Musik, wie sie im Gespräch mit oe24 im Rahmen der hochkarätigen "MADONNA 100"-Gala verrät. Gemeinsam mit der Alexander Ehrenreich Big Band sorgte sie am 3. Februar im Wiener Jazz-Tempel für Applaus. Doch nun folgt der wohl größte Coup ihrer Karriere.

Welt-Star James Blunt © Getty Images ×

Bilgeri: "Es ist so aufregend"

Ab Mai wird sie mit der Band als Support-Act gemeinsam mit James Blunt auf "Who We Used to Be"-Tour gehen. Dann übergibt sie unter anderem am 30. Mai am Gmundner Rathausplatz das Mikrofon an den Superstar. Die hübsche Vorarlbergerin kann es kaum erwarten: "Es ist so aufregend. Ich glaube James ist ein extrem lieber Kerl. Er hat so einen trockenen Humor, das gefällt mir", sagt sie gegenüber oe24. Tickets für die Shows sind ab sofort auf oeticket erhältlich.