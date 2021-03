Max-Emanuel Prinz von Thurn und Taxis starb an Corona - seine Freunde gedenken ihm auf berührende Weise.

Große Trauer herrschte in der Wiener Society nach der Meldung, dass Max-Emanuel von Thurn und Taxis am Sonntag, 14.3. gestorben ist.

Max von Thurn und Taxis: An Corona gestorben

Die Society-Legende erlag einer Corona-Infektion. Der Unternehmer mit blauem Blut wurde erst wenige Tage zuvor positiv getestet. Der in der Wiener Gesellschaft beliebte Thurn und Taxis trat nur selten ins Rampenlicht. Bekannt wurde er als "Dosen Prinz", nachdem er Prosecco in der Dose auf den Markt brachte. Tragisch: Noch am Tag vor seinem Tod, meldete er sich auf Facebook, die Lage schien nicht ernst zu sein.

© Facebook

Freund Rucki über Max: "Er hatte so eine Lebensfreude"

Sein guter Freund, Wolfgang "Rucki" Ruckenbauer, Besitzer und Seele der legendären Grinzinger Bar "Aristo" hat sich einen speziellen letzten Gruß für Prinz Max einfallen lassen. Auf einem Banner neben seinem Lokal, wo sonst immer Werbung zu sehen ist, prangern in goldener Schrift auf schwarzem Untergrund die Lebensdaten von Max-Emanuel von Thurn und Taxis. Darunter haben Freunde Kerzerl hingestellt.

Max von Thurn und Taxis tot: Rührende Geste seiner Freunde

Ruckenbauer sagt im Gespräch mit oe24.at über Max: "Er hat immer eine extreme Lebensfreude gehabt, alle mitgerissen. Und immer war er hilfsbereit. Uns verband eine wunderschöne, 20-jährige Freundschaft mit vielen gemeinsamen schönen Urlauben. Als er seine Bar zugesperrt hat, hat er alle Stammgäste zu mir ins Aristo gelotst, was mir am Anfang sehr geholfen hat und einen guten Geschäftsstart ermöglichte."