Nach der Traumhochzeit kam damals das böse Erwachen.

Immer wieder wird über das Liebesleben von Baumeister Richard Lugner spekuliert. Wieso hat der rüstige Richie kein Glück in der Liebe, wieso hat es mit seinem Spatzi, Cathy Lugner nicht länger geklappt?

Cathy erfolgreich

Die beiden waren ab 2014 zwei Jahre lang verheiratet. Wenn es schon kein Glück in der Liebe für Cathy gab, dann jedenfalls danach viel im Berufsleben. Sie ist immer wieder in Reality-Formaten zu sehen, aktuell im "Forsthaus Rampensau" und vermarktet sich gut auf Instagram.

Keine Weiterentwicklung

Für das Ehe-Aus fand das Erotik-Modell nun gegenüber Promiflash klare Worte: "Ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln" sagt sie und erklärt, sie habe sich ein eigenen Unternehmen aufbauen wollen. Doch Lugner, der erfahrene Unternehmer, habe sie nicht unterstützt bei ihren Plänen.

Bekam Akne

Geld hätte sie haben können, doch Zusammenhalt wünschte sie sich. Ein unangenehmes Gefühl: "Ich war eigentlich nicht mehr ich selbst", so die Blondine weiter. Die Seele litt so sehr, dass es sich auch auf den Körper auswirkte, sie bekam während der Ehe mit Lugner sogar Hautunreinheiten! "ich glaube, man hat das auch ganz gut an meiner Haut gesehen damals. Ich habe ja teilweise wirklich Akne bekommen." Nun lebe Cathy aber frei und nach ihren Regeln.