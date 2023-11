Abschied von 'Käfer': So wird das Begräbnis

Auch Richard Lugner wird bei der Beisetzung am 24. November von seiner langjährigen Freundin Abschied nehmen

Die Schock-Nachricht über den frühen Tod von Lugners Ex-Freundin "Käfer" Sonja Schönanger (59) verbreitete sich wie ein Lauffeuer. So unerwartet wurde ein als "lebensfroh" und "positiv" beschriebener Mensch aus dem Leben gerissen. Noch 12 Tage vor ihrem Tod am 26. Oktober 2023 besuchte Schönanger die Geburtstagsfeier des Baumeisters (91). Dort klagte sie über Rückenschmerzen, sah jedoch von außen, wie das blühende Leben aus, doch kaum jemand wusste von ihrer Krebserkrankung, die sich in ihrem Inneren ausbreitete.

© oe24

Urnenbeisetzung am 24. November

Wie die Parte verrät, wird Sonja Schönanger am 24. November um 11 Uhr in der Halle 1 des Friedhofs Baumgarten aufgebahrt. Ihre Urne wird nach feierlicher Einsegnung im Familiengrab zur Ruhe gebettet. Es werden viele prominente Weggefährten erwartet. Baumeister Richard Lugner wird sich den Abschied keinesfalls nehmen lassen.