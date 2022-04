Chart-Flop für Gabalier

''Ein neuer Anfang'' - so heißt die Comeback Single von Andreas Gabalier. In den ''Austria Top 40'' Charts gibt's dafür eher "Einen neuen Absturz". Gabalier schafft es damit nämlich nicht einmal unter die Top75!

Harry Styles mit „As It Was“ die zweite Woche auf Platz eins, „First Class“ von Jack Garlow als höchster Neueinsteiger (Platz 2) . Nur Platz 8 für den neuen Rammstein Kulthit „Zick Zack“ und große Chart-Enttäuschung für Andreas Gabalier. Sein Comeback-Hit „Ein neuer Anfang“ schafft es in den Austria-Top-40 nicht einmal in die erweiterte Wertung der ersten 75 Plätze! Ein Flop der nicht vorherzusehen war. Bei iTunes stieg Gabalier damit am Veröffentlichungs-Tag (8. April) immerhin noch auf Platz 3 ein.

"Charts sind nicht mehr repräsentativ!" „Nachdem die Charts heute nicht mehr wirklich repräsentativ sind oder keine wirkliche Aussagekraft über den Erfolgsweg mehr haben mache ich mir da überhaupt kleine Gedanken darüber. Es hat überhaupt keine Auswirkungen wie wo man einsteigt in die Charts oder wie lange man da drinnen ist. Das hat nicht mehr die Relevanz wie noch vor zehn Jahren oder gar in meiner Jugend,“ kommentiert er die Chart-Enttäuschung im ÖSTERREICH-Interview.

Zeit, Geld und Liebe. „Mir ist nur wichtig, dass ich ein gutes Album gemacht habe: Da ist sehr viel Zeit und auch Geld investiert worden. Und ich habe auch sehr viel Liebe in das Produkt gesteckt.“ Am 17. Juni ist es dann soweit. Da kommt die CD „Ein neuer Anfang“. Gabalier hat dafür in Nashville 11 brandneue Songs und eine Coverversion aufgenommen. Damit will er dann auch wieder auf Platz 1 stürmen.