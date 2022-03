Cheyenne Ochsenknecht verrät Hochzeitspläne

Die Wahl-Österreich will am liebsten noch heuer ihren Verlobten Nino Sifkovits ehelichen

Bereits seit einem Jahr lebt Cheyenne Ochsenknecht (21) mit ihrem Verlobten Nino Sifkovits auf dessen Bauernhof in der Steiermark. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Mavie (1) und wollen nun endlich auch vor den Traualtar treten, um offiziell eine kleine Familie zu sein. Im Gespräch mit "Gala" verrät das Model seine Pläne: "Wir überlegen, dieses Jahr kleiner standesamtlich und nächstes Jahr dann groß zu heiraten", sagt sie.

Ochsenknecht die Hochzeitsplanung selbst in die Hand nehmen

Dem Zufall will man dabei nichts überlassen: "Wir wollen alles selbst machen, ohne Wedding Planer", erzählt Cheyenne. Von ihrem Hochzeitskleid hat sie bereits genaue Vorstellungen: "Es soll eng und ganz klassisch sein." Die Örtlichkeiten sind noch nicht ganz geklärt: "Auf Mallorca würde gut passen, aber der Hof in der Steiermark ist natürlich schon familiär. Da könnten wir grillen, und wenn es regnet, feiern wir in der Scheune. Vielleicht feiern wir klein in Österreich und machen dann eine große Party auf Mallorca."