× Christopher Seiler hat jetzt ''Hausverbot

Mit Seiler & Speer zählt er zur Speerspitze des Austropop. Jetzt liefert Christopher Seiler als Vorbote für sein Solo-Album eine spanende Duett-Serie. Auch mit Ambros und Pizzera. Zum Auftakt kommt am 6. Mai der neue Hit ''Hausverbot'' mit Norbert Schneider.

„Ich bin relativ umtriebig, habe sehr viel geschrieben und möchte das auch mit den Menschen teilen!“ Nach dem Erfolgs-Run mit Seiler & Speer und dem Solo-Hit "Lights Down" liefert Christopher Seiler jetzt gleich eine Reihe an spannenden Duetten. Auch mit Wolfgang Ambros ("Wann der Wind geht"),Paul Pizzera oder Parov Stelar. Für Herbst ist ein Album geplant. Als Einstimmung kommt schon am 6. Mai der neue Hit „Hausverbot“ im Duett mit Norbert Schneider: „Wir haben uns bei einem Georg Danzer Tribute kennengelernt, dort kein Wort miteinander geredet und jetzt durch die Pandemie fast zwei Jahre an den Song gearbeitet.“

Trennung. Auch für Norbert Schneider ist diese Konstellation "reizvoll“: „Ich fand das spannender, als wenn ich etwas mit Hans Theessink, Ernst Modle oder 5/8erln aufnehmen würde. Das wäre super und würde ich auch sofort machen. Aber da hätte ich sofort einen Sound im Kopf. Hier war das anders, es ist extrem spannend geworden. Es hätte aber auch ein Blödsinn rauskommen können.“ Mit dem neuen Hit-Duett singen die beiden jetzt einer Trennung nach: „Hausverbot“ ist eigentlich eine Umschreibung für eine verflossene Beziehung. Dass du bei ihr nicht mehr in ihrem Leben vorkommst,“ erklärt Seiler den Song, der für ihn auch eine Premiere bedeutet.“ Ich habe noch nie mit jemand anderen einen Text geschrieben.“

Spannend: das Thema der Trennung war für Seiler eigentlich nur zweite Wahl: „Die Nummer hieß ursprünglich „Haus mit Zaun“. Da ging es darum, dass es auf der Welt Krieg herrscht und ich für meine Liebste kein „Haus mit Zaun“ baue, sondern einen Luftschutzraum. Das hat sich aber dann geändert, als mir der Text mit „Hausverbot“ eingefallen ist.“

"Bin großer Fan." Ein weiteres Duett ("Schmähstad") ist bereits eingespielt, auch gemeinsame Auftritte sind in Planung. „Da wird es definitiv etwas geben!“ Auch weil Seiler vor Schneider seinen Hut zieht: „ Ich bin ein großer Fan von seiner Kunst. Ich bin auch ein großer Fan von seinem Mode-Stil. Ich habe nur noch nicht das Geschäft gefunden wo es das gibt: Angeblich sind das ja so kleine Container wo „Humana“ draufsteht.

Keine Sorgen. Um Seiler & Speer, die ab 12. Mai auf große Tour gehen und am 11. Juni auch am Nova Rock aufspielen braucht man sich aber trotz der Solo-Ambitionen keine Sorgen machen: „Überhaupt nicht"; erklärt Seiler, "Aber wenn ich jetzt ein Solo-Album mache und dann auch Seiler & Speer Songs drauf habe dann brauche ich ja kein Seiler & Speer Album mehr machen. Jetzt kommt mal ein Album von mir. Und dann wird es wieder ein Album von Seiler & Speer geben!“