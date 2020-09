Conchita: Neue Frisur und Liebes-Gerüchte

Rosa Haar, flippiger Trenchcoat und kesse Silberstiefel – mit einem stylishen Mode-Foto aus dem Wiener Leopold Museum macht Conchita (31) auf Instagram Werbung für ihren neuen Pop-Hit. Noch viel spannender sind jedoch die Bilder und Filme, die sie fast zeitgleich in ihre Insta-Stroy postete: ein gemeinsames Foto mit einem bärtigen Schönling vom Gipfelsturm am Nassfeld. Dazu ein verdächtiger Smiley mit Herzen in den Augen.

Gemeinsam

Sofort werden Liebes-Gerüchte laut: Beim aktuellen Kärnten- und Italien-Urlaub ist auch der Wiener Sänger und Hairdresser Martin Zerza mit dabei. Und das ist nicht der erste gemeinsame Ausflug. Wie Zerza auf Instagram zeigt, begleitete ihn Conchita u. a. schon auf einen „Pfadfinder-Trip“ durch ein romantisches Sonnenblumenfeld und lud ihn Mitte Juli auch zu heißen Wasserspielen: coole Pool-Party beim Glamping.

© Instagram

Neuer Hit

Auch beruflich hat sich unsere ESC-Queen einen neuen Partner angelacht. Beim neuen Duett singt und tanzt Lou Asril mit. Die Premiere steigt am 10. September bei den Amadeus Awards.