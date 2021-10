× Dancing Star Athanasiadis: Geheimhochzeit

Caroline Athanasiadis hat ihren Georg geheiratet.

Verliebt. Seit Anfang 2019 waren Dancing Stars-Fa­voritin Caroline ­Athanasiadis (41) und Sporttherapeut Georg verlobt. Ihre Hochzeit wollten die beiden eigentlich mit einem großen Fest in Portugal zelebrieren. Doch dann kam ihnen die Coronapandemie dazwischen, und es hieß Warten. Bei der ORF-Tanzshow plauderte sie es dann aus: „Wir sind verheiratet.“ In ÖSTERREICH erzählt sie die außergewöhnliche Liebesgeschichte.

Athanasiadis: »Die Gäste wussten nichts davon«

Überraschung. „Mein Mann wollte nicht mehr auf Lockerungen warten, also hat er die Planung in die Hand genommen.“ Am 3. Ok­tober letzten Jahres war es dann so weit. „Die Gäste dachten, sie würden meinen 40. Geburtstag feiern, doch dann war es unsere Hochzeit.“ Geheiratet wurde in der Burgruine Perchtoldsdorf im engsten Kreis mit den beiden Kindern Oskar (5) und Lukas (12) und ein paar Freunden. 2022 soll dann auch der eigentliche Hochzeitsplan aufgehen: „Dann werden wir die große Feier in Portugal nachholen.“

ÖSTERREICH: Wie kam es zu der geheimen Hochzeit?



Caroline Athanasiadis: Wir waren schon ein­einhalb Jahre verlobt, und die Coronapandemie machte es für uns unmöglich, wie geplant mit einem großen Fest in Portugal zu heiraten. Mein Mann wollte nicht mehr warten und hat alles in die Hand genommen. Ich wollte nur meinen 40er feiern, und dann standen meine Gäste plötzlich auf unserer Hochzeit.



ÖSTERREICH: Und kaum jemand wusste davon?



Athanasiadis: Ich habe es nicht geheim gehalten, aber auch nicht herausposaunt. Nächstes Jahr wollen wir die große Feier in Portugal für alle nachholen.