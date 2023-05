In den sozialen Netzwerken geh es rund wegen dieser Entscheidung bei der Tanzshow.

Dancing Star Eveline Eselböck ist in der "Dancing Stars"-Show vom 28.4. ausgeschieden! Sie und ihr Partner Peter Erlbeck wurden schon in den vergangenen Shows zumindest von der Jury weit hinten gesehen, konnten sich aber halten.

Wacklige Performance

Eveline Eselböck und Peter Erlbeck, die ohnehin eher als Außenseiter galten, bekamen für ihren Cha Cha Cha zu „I Want It That Way“ und ihrer wackeligen Performance nur 14 Punkte. Für Fans der Sendung kein Wunder. Denn unter den Postings der FB-Seite wird ohnehin gemutmaßt, dass es sich um eine "Gschobene G'schicht" gehandelt hat, dass sich Eveline und Peter so lange halten konnten.

Anschuldigungen

Unter dem Ausscheidungs-Posting ist zu lesen: " Endlich ist diese geschobene Partie zu Ende", und es werden sogar Vorwürfe erhoben: "bezahlt, ned geschoben. PC generierte Anrufe kann man kaufen (mit genügend Geld)", für viele war es längst an der Zeit.

© ORF/Hans Leitner ×

Eveline und Peter

Fans bewundern Eveline

Doch es melden sich auch ein paar Fans der Gastronomin. Die loben ihre Art, dass sie auch als schwache Tänzerin alles gegeben habe. Und meinen, dass viele der Kommentare nur aus Neid entstanden seien.