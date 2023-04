Dancing Stars: Aus für Underdog Eveline Eselböck

Dancing Star Eveline Eselböck ist ausgeschieden! Sie und ihr Partner Peter Erlbeck wurden schon in den vergangenen Shows zumindest von der Jury weit hinten gesehen, konnten sich aber halten. Jetzt kommt jedoch das Aus.

Thematisch widmet sich die Show am Freitagabend dem Eurovision Song Contest. Das zeigt sich schon am Gastjuror: Cesár Sampson, der österreichische Überraschungsdritte des ESC 2018 und Ex-Teilnehmer von Dancing Stars, darf die Tanzpaare gemeinsam mit den Stamm-Juroren Balazs Ekker und Maria Angelini-Santner bewerten.

Weitere Besonderheiten: Die verbliebenen Teilnehmer müssen stehen erstmals je zwei Solo-Tänze, jeweils einer davon zu einem Song-Contest-Titel, zum Besten geben. Eine weitere Herausforderung für die Kandidatinnen und Kandidaten stellt eine Webdance-Challenge dar, bei der sie eine viral gegangene Choreografie in ihren zweiten Tanz einbauen müssen.

Runde 1 kann beginnen

Beginnen dürfen Lilian Klebow und Florian Gschaider. mit dem Jive "Made You Look" können sie die Juroren überzeugen, erhalten 27 Punkte. Eveline Eisenböck und Peter Erlbeck, die ohnehin eher als Außenseiter gelten, bekommen für ihren Cha Cha Cha zu „I Want It That Way“ und ihrer wackeligen Performance dazu hingegen nur 14 Punkte. Danach sind Corinna Kamper und Danilo Campisi an der Reihe, die mit einem Tango zu „Bloody Mary“ enorm starke 29 Punkte ergattern können. Kamper ist auch die klare Favoritin im OE24-Voting.

Alexander Pointner und Manuela Stöckl bekommen mit „Calm Down“ und einem Samba inklusive Hoppala vom Promi hingegen nur 18 Punkte von den Juroren. Den Abschluss des ersten Durchgangs bilden Missi May mit ihrem Tanzpartner Dimitar Stefanin und einem Cha Cha Cha zu „Cuff It“. Das belohnt die Jury mit 27 Punkten.

Mischt die zweite Runde alles durcheinander?

Corinna Kamper und Danilo Campisi beginnen die zweite Runde mit einem Samba zu „She Got Me“: 23 Punkte von den Juroren. Klebow und Gschaider tanzen danach einen langsamen Walzer zu „Amar Pelos Dois“ und bringen dabei eine starke Performance, die ihnen 27 Zähler einbringt. Eselböck und Erlbeck müssen sich für ihre zweite Runde anstrengen, und versuchen mit dem Sloxfox "What´s Another Year" die Aufholjagd zu starten. Die Jury honoriert das nicht, vergibt nur 13 Punkte.

Danach sind wieder Pointner und Stöckl an der Reihe, das nächste Außenseiterduo. Mit einem Wiener Walzer zu „Voilà“ wollen sie die Gunst des Publikums und der Jury gewinnen. Gelingt das? Bedingt.19 Punkte. Last but not least performen Missy May und Dimitar Stefanin einen Tango zur legendären ESC-Hymne „Euphoria“. Die Mitfavoriten können überzeugen, wenn auch nicht begeistern, und erhalten 24 Zähler.

Im Anschluss performen TEYA & SELENA Österreichs diesjährigen Act beim Eurovision Song Contest „Who The Hell Is Edgar". Dabei handelt es sich um einen schnellen Popsong, der überwiegend aus Synthesizerklängen besteht und leidenschaftlich von den beiden jungen Damen performt wird. Laut den Buchmachern haben TEYA & SELENA gute Chancen auf die vorderen Ränge im ESC-Finale.

Das aktuelle Voting

So ist der Zwischenstand des OE24-Votings:

Corinna Kamper 48,2% Lilian Klebow 21.4% Missy May 20,1% Eveline Eselböck 6,2% Alexander Pointner 4,2%

Wer ist ihr Favorit auf den Dancing-Stars-Sieg 2023?

Stimmen Sie jetzt ab!