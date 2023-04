Dancing Stars: Weichselbraun schießt gegen Ekker

''Dancing Stars''-Moderatorin Mirjam Weichselbraun teilte einen Seitenhieb gegen den strengen Juror Balázs Ekker aus.

Es waren persönlich wichtige Songs für die Promis, zu denen gestern Abend in der "Magic Moments"-Ausgabe von Dancing Stars getanzt wurde. Die Tanzpaare gaben an diesem emotionalen Abend alles, um das Publikum und die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury sowie Gastjuror und Musicalstar Mark Seibert zu begeistern. Den Auftakt machten Musiker Lucas Fendrich und Lenka Pohoralek, die einen Freestyle mit Slowfox und Jive-Elementen zu Fendrichs eigenem Song "Don’t Hate Me for the Good Times" tanzten.

Weichselbraun schießt gegen Ekker

Nach dem Tanz gab es bei der ersten Jurykritik einen Seitenhieb von Moderatorin Mirjam Weichselbraun gegen den strengen ungarischen Juror Balázs Ekker. "Ja, nach langem Mal wieder ein schöner Mann in der Jury ... Mark: Wie hat es dir gefallen?", sagt sie Richtung Jurybank auf der auch Ekker sitzt. Weichselbrauns Sager sorgt für Lacher bei der Jury und im Publikum. "Es tut mir leid", sagt Mark Seibert zu Ekker, der es auch mit Humor nimmt: "Wundert mich, dass sie das so lange ausgehalten hat", antwortet Ekker und fügt lachend hinzu: "Die Sendung läuft ja schon seit fünf Minuten und du kommst erst jetzt drauf", sagt er in Richtung Weichselbraun.

Zitter-Finale. Nach den Einzeltänzen gab es noch Staffeltanz. Entweder Charleston oder Tango. „Es hat mir sehr gefallen“, jubelte Gast-Juror Mark Seibert! Am Ende zitterten noch Eveline Eselböck und Lucas Fendrich ums Weiterkommen – und Fendrich schied aus.

Dancing Stars im Zeichen des Song Contests

Nächste Woche kündigt sich schon der unmittelbar bevorstehende Song Contest an: Die achte Show steht ganz im Zeichen des Spektakels, das heuer in Großbritannien ausgetragen wird. Für die fünf Paare, die kommende Woche noch dabei sind, wird es indes besonders anstrengend – diesmal müssen sie gleich zwei Einzeltänze aufführen. Nur für vier der Paare lebt dann die Chance auf den begehrten Plastikstern weiter.