David Hasselhoff war trotz doppelter Knie-Operation Wiesn-fit!

David Hasselhoff eröffnete am Donnerstag die Brunner Wiesn. Und das zum Gros im Sitzen! Ein Tribut an zwei jüngst erfolgte Knie-Operationen.

Im Mai lieferte David Hasselhoff auf der Donauinsel eine der größten Konzert-Aufreger des Jahres. Mit einer nur 38-minütigen Halbplayback-Show, wirren Ansagen und torkelnden Schritten. Auch jetzt kam er auf wackligen Beinen nach Österreich. The Hoff musste jüngst für 2 Knie-Operationen unters Messer! Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen am Donnerstag die Brunner Wiesn zu eröffnen.

David Hasselhoff auf der Brunner Wiesn © Zeidler ×

Und das im Vergleich zu Wien mit einer XXL-Show. Dafür hat er am Mittwoch sogar im „Le Meridien“ Hotel noch eine spontane Generalprobe abgehalten und sich auch auf der Wiesn schon ab Mittag gewissenhaft darauf vorbereitet.

David Hasselhoff auf der Brunner Wiesn © Zeidler ×

Gut eingeheizt vom Bieranstich von Bürgermeister Andreas Linhart, Moderator Roman Gregory und Milli Vanilli Legende Fab Morvan („Girl You Know it‘s True“) lieferte Hasselhoff vom Opener „Hot Shot City“ bis zum Finale „You‘ve Lost That Loving Feeling“ eine Mitsing-freudige Hit-Revue für 3.000 angeheitert Fans im größten Bierzelt Österreichs. Das er dabei das Gros der über einstündigen Show im Sitzen absolvieren musste tat der Stimmung keinen Abbruch.

Roman Gregory auf der Brunner Wiesn © Zeidler ×

Brunner Wiesn © Zeidler ×

Brunner Wiesn © Zeidler ×

Thomas Zeidler mit Milli Vanilli (Fab Morvan) © Zeidler ×

Schließlich hatte er ja sogar holprige Deutsch-Versuche für den Matthias-Reim-Hit „Verdammt Ich lieb Dich“ einstudiert und dazu nach dem Wiesn Klassiker “Take Me Home, Country Roads” natürlich das legendäre Baywatch-Outfit mit Rettungsboje und roter Lifeguard Jacke mit dabei.

David Hasselhoff im Baywatch-Look auf der Brunner Wiesn © Zeidler ×

Alle Kulthits von „Limbo Dance“ über „Crazy For You“ bis “Looking For Freedom”, das er jüngst als „I’ve been Looking for Schnitzel“ für eine Uber Eats Werbung neu aufgenommen hat, ja sowieso.

David Hasselhoff holt Fans zum "Limbo Dance" © Zeidler ×

David Hasselhoff auf der Brunner Wiesn © Zeidler ×

Bereits heute folgt die Party-Band Egon7. Nächsten Donnerstag (26. September) steigt die Erste von gleich drei Mallorca Partys mit u.a. Lorenz Büffel und die Atzen und am 3. Oktober gibt’s ein Kult-Doppelpack mit der Hermes House Band und Right Said Fred. 2025 kommen u.a. Melissa Naschenweng und Dieter Bohlen zur Brunner Wiesn.