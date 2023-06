× Die Ärzte rockten mit Rammstein-Gag

Nach dem jüngsten K.o.-Tropfen-Aufreger machten Die Ärzte auch am Nova Rock Rammstein zum Thema. Mit witzigem Penis-Gag.

Zuletzt sorgten Die Ärzte ja bei einem Konzert in Luxemburg für Aufregung. Mit unnötigen "Witzen" über die Rammstein-Causa ("Wir machen die K.o.-Tropfen selber, im Tourbus.") und den in Richtung Till Lindemann umgetexteten Song "Rock Rendezvous": "Ich will dich fi*** Genau in diesem Backstageraum."

© APA/FLORIAN WIESER ×

© APA/FLORIAN WIESER ×

Samstag Nacht legten Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González am Nova Rock sogar noch ein kleines Scherflein drauf: So wurde ein von Fans hochgehaltener Plastik-Penis von Bella mit "Ist das der Penis den Rammstein nicht mehr verwenden?" kommentiert. Eine witzige Antwort auf den letzten Shitstorm. So wie auch jene auf so manches "Ich will dich fi**en"-Schild in Richtung Rod, Bela oder Farin: "Darum wollen wir die erste Reihe verbieten!"

© privat ×

© privat ×

Aufgewärmt von u.a. Broilers, Ville Valo oder Hollywood Undead lieferte man als letzter Headliner der viertägigen Rock- und Gatsch-Party vor der dicht gefüllten Blue Stage die große Hitparade: "Westerland", das lautstark mitgegrölte "Lasse reden", "Popstar", "Schrei nach Liebe" und natürlich den "Schunder-Song". Da wurden im Publikum auch die Transparente "Arschloch" und "Fi**en" gezeigt. Sehr zum Gaudium der Band: "Ihr solltet euch zusammen tun!"

© privat ×

© privat ×

Dazwischen punktete Farin auch mit heimischem Dialekt ("A bissl wienerisch und den restlichen Schas") und profunder Wien-Kenntnis: "Das Café Drechsler ist auch nicht mehr das, was es war. Das ist nicht mein Österreich?" Dazu fügte er bei "Ist das noch Punkrock?" sogar die Zeilen "Was würde wohl Falco dazu sagen? Out of the Dark" ein und ließ das Publikum auch zwischen "Mehr reden" und "endlich mehr Musik spielen" abstimmen. Ein knapper Sieg für Letzteres.

© privat ×

© privat ×

Denn "die beste Band der Welt aus Berlin" rockte in Nickelsdorf weit über 2 Stunden lang. Der mit Abstand längste und teilweise auch langatmigste Auftritt des heurigen Nova Rock. Bereits am 17. August kommen sie wieder. Zum Auftakt vom Frequency Festival in St. Pölten.