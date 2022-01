Die Austro-Stars und der ewige Sommer

Weichselbraun, Inhof und viele weitere VIPs fliehen in wärmere Gefilde.

Ausblick. Die frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage ließen zwar auch in Österreich Urlaubsgefühle aufkommen, doch am Meer entspannt es sich am besten. Das dachten sich heimische Promis wie Musiker Cesár Sampson und Model Barbara Meier auch. Sie alle sind ausgeflogen und teilen atemberaubende Schnappschüsse aus ihrem Traumurlaub. ORF-Beauty Mirjam Weichselbraun urlaubt gar auf St. Barth, der Insel der Superreichen und Stars. Hier ist sie mit Jeff Bezos und Izabel Goulart in guter Gesellschaft.

Genuss. Ihre Kollegin Kristina Inhof ging es da schon ­etwas bodenständiger an. Sie erkundet seit einigen Tagen Gran Canaria.