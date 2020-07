Die Hotspots der Society

Badespaß. Die Temperaturen der letzten Tage treiben einem den Schweiß auf die Stirn, daher kommt da jeg­liche Abkühlung gelegen. Die heimische Prominenz sucht sich auch heuer wieder die unterschiedlichsten Orte, um sich zu erfrischen. Bayern-Star David Alaba und Kicker Marcel Sabitzer verschlägt es heuer nach Spanien.

© Screenshot (Instagram)

Während die einen feiern, entspannen die anderen

Auszeit. Mit einem Privatjet und einer Horde Freunde flog David Alaba gemeinsam mit Freundin Shalimar und seinem Sohn nach Marbella. In der Stadt der Reichen und Schönen wird kräftig gefeiert und auf Abstand gepfiffen. Die Bilder seiner ausschweifenden Abenteuer postet der Fußballer auf Instagram. Während bei Alaba die Korken knallen, genießt Marcel Sabitzer mit seiner Ehefrau Katja Kühne die romantischen Stunden auf Mallorca.

© Screenshot (Instagram)

Operndiva Anna Netrebko gibt mit ihrem Sohn Tiago in der Türkei Gas, Francesca Habsburg ist seit Monaten in Kroatien, Richard Lugner wird von seiner Ex-Frau Christina nach Lignano, entführt und Ballerina Karina Sarkissova sonnt ihre Kurven am Pool in ­Budapest.

Die Badeseen als Meerersatz

Heimat. Weit weg geht es diesen Sommer auch für die Promis nicht, daher bleiben einige gleich in Österreich und genießen das klare Wasser der heimischen Seen. Gery Keszler schwimmt inmitten von Seerosen im Weißensee, „Shopping-Queen“ Ekaterina Mucha und Tänzerin Roswitha Wieland zieht es wie immer an den Wörthersee.