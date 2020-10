Ob wir bald von dieser Beauty den legendären Satz: 'Ich bin ein Star holt mich hier raus' hören?

Noch ist leider nicht klar, ob es überhaupt stattfinden wird: Das legendäre Dschungelcamp, mit vollem Titel: "Ich bin ein Star holt mich hier raus".

Wo findet Dschungelcamp statt?

Australien schied schon bald aus, die Reisebeschränkungen sind zu enorm. Bald wurde ein Ersatz angedacht: Eine gruselige Burg in North Wales sein. Doch wie britische Medien bereits berichten, wackelt auch diese Variante. Großbritannien verstärkte nämlich seine Corona-Bestimmungen und so könnte auch dafür ein Ersatz gesucht werden müssen. Vielleicht wird das Dschungelcamp, wie schon das Smmerhasu der Stars einfach in Deutschland gedreht werden? Noch hat RTL nicht entschieden.

Dschungelcamp: Sie sind dabei

Was aber langsam entschieden wird, sind die Kandidatinnen der Staffel. Recht fix soll die Teilnahme von Schauspielerin Tina Ruland, Unternehmerin Claudia Effenberg, und YouTuberin Lisha sein. Auch Designer Herbert Glöckler wird hoch gehandelt. Neu im Bund ist eine Österreicherin. Ex-GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip soll auch dabei sein! Wir sind uns sicher, dass die 21-Jährige den einen oder anderen besonderen Moment bescheren wird. Denn langweilig wird es mit Zoe bestimmt nicht!