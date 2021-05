Berührend: Edi Finger jun. freute sich schon sehr auf sein erstes Enkelkind.

Traurig. Sein früher Tod machte das ganze Land sprachlos. Edi Finger jun. († 72) war in der Nacht vom 27. Mai plötzlich an einem Aortariss gestorben. Seither trauern die Hinterbliebenen und teilen ihre Erinnerungen mit den Fans. Wie seine Ex-Frau Marion Finger gegenüber ÖSTERREICH bereits am Sonntag verriet, wäre der oe24.TV-Moderator im September zum ersten Mal Opa geworden. Seine Tochter Victoria (27) und ihr Mann Markus erwarten ein Baby. „Wir haben ihn mit der Nachricht überrascht. Er hat sich so darauf gefreut“, sagt Marion.

Zuletzt habe Finger jun. gar versucht gesünder zu leben und abzunehmen, doch leider gelang ihm dieser Wandel nicht mehr. Als Großvater hätte der Publikumsliebling sicherlich eine gute Figur gemacht.