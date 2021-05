Edi Finger jun.: So trauert das Netz

Sportlegende Edi FInger jr. starb überraschend mit 72 Jahren.

Sportjournalist und langjährige ORF-Radiomoderator Edi Finger junior ist am gestrigen Donnerstag im Alter von 72 Jahre in Wien verstorben. "Seine Familie war am Ende bei ihm", sagt Ex-Frau Marion Finger im Interview mit oe24.TV, die bis zum Schluss auch eine seiner engsten Vertrauten war.

Geboren wurde Edi Finger junior in Klagenfurt. Sein Vater war die Sportkommentatorenlegende Edi Finger senior, der mit seiner Radioreportage des Fußball-Weltmeisterschaftsspiels zwischen Deutschland und Österreich (2:3) im argentinischen Córdoba 1978 Berühmtheit erlangte. Den Sensationssieg Österreichs versah Edi Finger senior damals mit den gebrüllten Worten: "Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer' narrisch!"

In den sozialen Medien nahmen zahlreiche User vom beliebten Moderator Abschied.

Charmant und humorvoll! So werde ich ihn in Erinnerung behalten! Die @oe24at Familie trauert um Edi Finger jr. Ruhe in Frieden Edi! pic.twitter.com/TXxkYZImkn — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) May 28, 2021

Shit... eine österreichische Legende geht von uns ???? #RIP



So ein guter, stets froher Typ. War immer ein Vergnügen ihn zu sehen. So traurig zu erfahren ☹️ Mach’s gut...https://t.co/ptbky42fFE — ۗۗۗNikolaus Kern (@KernNiko) May 28, 2021

Vor ziemlich genau 40 Jahren bei einer Pressekonferenz beim Heurigen: Als kleiner AZ-Jungreporter am Tisch des großen Radiostars Edi Finger jun. (1949-2021). R.i.P. — dieter chmelar (@chmelar_dieter) May 28, 2021

Das tut mir leid, so ein sympathischer Mensch. RIP #EdiFinger https://t.co/fRrC4GOWlB — Alfred Hoch (@AlfredHoch) May 28, 2021

Sportreporter-Legende und geschätzter Kollege Edi Finger Jr. ist leider verstorben. — Johannes Marksteiner (@Pokernatic) May 28, 2021