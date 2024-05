Ehrengrab für Helmut Berger in Bad Ischl

In seiner Heimatstadt Bad Ischl erhält Berger ein Ehrengrab und pünktlich zu seinem Todestag einen ganz besonderen Grabstein.

Der bekannte österreichische Schauspieler Helmut Berger wurde am 28. Juli 2023 in seiner Heimatstadt Bad Ischl beerdigt. Er erhält nun ein Ehrengrab der Kaiserstadt. Dazu wurde das Grab des bekannten Künstlers am 06.05.2024 mit einem besonderen Grabstein ausgestattet. Grabstein-Designer & Steinmetz Alexander Hanel, von Medien als der „Karl Lagerfeld des Friedhofs“ bezeichnet, übergab den eleganten und edlen Stein an diesem Tag persönlich.

Ehrengrab Helmut Berger © Rokstyle ×

Hanel war schon für die Büste aus Marmor verantwortlich, die Berger seit 2019 vor dem Lehar Theater ehrt. In Zusammenarbeit mit Helmut Werner Management und Rokstyle, der Design-Marke für Grabdenkmäler, wurde nun auch die Grabanlage für Berger gefertigt, um Leben und Werk des Künstlers ehrenvoll zu würdigen. Der Grabstein wurde aus schwarzem Granit und grünem Gneiß hergestellt. Neben einer Konsole für das ebenfalls von Hanel designte Grablicht wird ein Teil der Pflanzfläche abgedeckt. Berger ist auch mit einem Portrait am Grabstein verewigt.