"Er hat geschnurrt": Lugner erwischt "Mausi" beim Liebesspiel mit ihrem Neuen

Am Muttertag beobachtete Richard Lugner seine Ex-Frau beim öffentlichen Austausch von Zärtlichkeiten

"Mausi" Christina Lugner (58) hat einen Neuen - und auch der ist kein Unbekannter. Ernst Prost (67) heißt der Deutsche, der Christinas Herz im Sturm erobert hat. Das Vermögen des einstigen Liqui-Moly-Chefs wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Die Ex von Richard Lugner (91) hat sich also wieder einmal einen ganz dicken Fisch geangelt. Für sie war es: "Liebe auf den ersten Blick." Dass "Mausi" schwer verliebt ist, hat auch der Baumeister schon beobachtet.

Lugner: "Er hat geschnurrt"

Ernst Prost war früher Geschäftsmann, heute lebt er als Einsiedler in den Alpen. Sein Erscheinungsbild hat sich dadurch stark verändert. Mittlerweile trägt er einen langen Bart, der Grund für die Trennung von seiner Ex gewesen sein soll. Laut "Mörtel" sei es jedoch genau der Bart, der Christina in Wallung bringe: "Bei der Muttertagsfeier am Sonntag hat sie ihm den Bart gekrault und er hat geschnurrt. Die beiden haben sich 100 Mal abgebusselt", verrät Richard ein wenig traumatisiert gegenüber oe24.at.