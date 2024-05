Geheim-Hochzeit in Hernals? Lugner mit Bienchen im Brautkleid gesichtet!

Am Sonntag sorgte Lugner mit seiner Verlobten für eine Überraschung!

Dem flotten Baumeister Richard Lugner ist auch mit seinen 91 Lenzen noch alles zuzutrauen! Besonders, wenn es um seine baldige Trauung geht!

Denn Lugner möchte, wie bereits berichtet, bald noch einmal heiraten. Seine Auserwählte ist "Bienchen" Simone. Nach einer heißen Dating-Phase kühlte die Beziehung über Monate ab, es schien schon fast so, als wäre es endgültig aus zwischen den beiden...

Liebescomeback und Verlobung

Doch dann überraschte der Baumeister im April mit einer Ansage nach der anderen. Es kam zum Liebescomeback und sogar zur Verlobung der beiden. Am 1. Juni wird geheiratet (lesen Sie die Details dazu hier ). Die Zeit bis dahin verbringen die Turteltäubchen auf diversen Festen und bei Events. Immer strahlend: Richard! Doch am 5.5. sorgte ein gemeinsamer Auftritt des Paares für eine Überraschung. Denn Simone kam im Brautkleid! Kann es denn etwa sein, so fragten sich Passanten, dass Richard und sein Bienchen schon ganz geheim und intim geheiratet haben?

© privat

DAS steckt dahinter

Zu 100 Prozent wissen das freilich nur die zwei. Doch der Auftritt war ein Besuch beim "tHa Festival Vienna 2024", das an mehreren Tagen am Wiener Dornerplatz in Hernals stattfand.