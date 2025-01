Er war der begehrteste Junggeselle bei der Weißwurstparty

Knapp 3.000 Leute feierten am Freitag beim Stanglwirt in Going, einer der Gäste sorgte bei den Damen für Furore

Die Weißwurstparty ist jedes Jahr DER Hotspot für die Kitz-Society und zahlreiche internationale Gäste. Egal ob Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng oder DJ Ötzi - alle feiern hier mit. Aber ein Gast war das Thema des Abends - Ex-Kicker Rurik Gislason. Rurik Gislason © Getty × Der fesche Isländer wurde von der Damenwelt inoffiziell zum schönsten Mann des Abends gekürt. Mädels standen Schlange um ein Selfie mit dem 39-jährigen Isländer zu bekommen. "Ich fühle mich geehrt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist meine Premiere bei der Weißwurstparty, aber ich werde sicher wiederkommen", schmunzelt er im oe24-Talk. Alles wollten Selfies mit Rurik © Getty × GIslason wurde weniger durch seine fußballerischen Leistungen bekannt, sondern vielmehr durch seinen Sieg bei der RTL-Show "Let's Dance", wo er zum absoluten Frauenschwarm avancierte.