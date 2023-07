Erneut Sorge um Richard Lugner

Der umtriebige Baumeister musste wichtige Termine absagen und schont sich im Bett

Für seine 90 Lenze ist Baumeister Richard Lugner immer noch sehr fit, doch ist in diesem fortgeschrittenen Alter jede Erkältung bedrohlich. Gestern war "Mörtel" noch bei der Eröffnung der Kobersdorfer Festspiele. Heute liegt er flach, musste auch einen Interview-Termin bei oe24.TV absagen. "Ihm ist etwas wichtiges dazwischen gekommen. Ich traue mich gar nicht in den nächsten Tagen Termine auszumachen", ließ seine Assistentin Frau Siegl wissen.

Lugner: "Ich habe einen Termin im AKH"

ÖSTERREICH fragte beim Baulöwen nach. "Mir geht es nicht gut. Ich liege noch im Bett", sagt er. Die Hitze und die Autofahrten in der Nacht hätten ihm zu schaffen gemacht. "Ich habe auch einen Termin im AKH bei Professor Lang." Weshalb? "Ich habe seit Jahren einen Einriss in der Herzklappe. Das soll aber kein schlimmer Eingriff sein", meint Lugner. Er wolle heute noch zurück ins Büro statt sich endlich einmal zu schonen. Die ganze Woche stünden wichtige Termine an. Bleibt nur zu hoffen, dass sich sein Zustand dadurch nicht verschlechtert.