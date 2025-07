Ex-Opernball-Lady zeigt jetzt ihre geheime Liebe

2021 trennte sich Maria Großbauer von ihrem Ehemann Andreas - jetzt zeigt sie sich offiziell mit ihrem neuen Freund Oliver

Sie waren das Klassik-Traumpaar schlechthin. Maria Großbauer strahlte als Opernball-Lady, Ehemann Andreas war Philharmoniker-Virtuose. Doch Ende 2021 ging die Ehe in die Brüche. Das Paar trennte sich in Freundschaft und legte für die Zukunft den Fokus auf den gemeinsamen Sohn Gabriel. Danach wurde es ruhig um Großbauers Privatleben.

Maria Großbauer und Oliver Pink © Tischler

Seit kurzem allerdings zeigt sich die nunmehrige Geschäftsführerin der Theater Wiener Neustadt GmbH mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Zuerst wurde sie beim Raiffeisen Sommerfest in der Wiener Albertina gesichtet und kürzlich bei der Eröffnung des Wiener Opernsommer am Heumarkt. Auf Fotos zeigt sie sich eng umschlungen mit ihrem Freund - und der ist kein Unbekannter. Großbauers Liebe ist Oliver Pink, seines Zeichens Innenpolitik-Ressortleiter der Tageszeitung "Presse", der an ihrer Seite strahlt.

Aus dem Umfeld des Paares ist zu vernehmen, dass sie bereits länger zusammen sind. Kennengelernt sollen sie sich beim Hobby ihrer Kinder - dem Fußball - haben, da Großbauers und Pinks Kinder zum damaligen Zeitpunkt im gleichen Verein gespielt haben. Aus einer Freundschaft soll im Laufe der Zeit Liebe entstanden sein - und ihr Glück sieht man ihnen auf den gemeinsamen Fotos auch an.