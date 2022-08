Figaro Josef Winkler: Seine ersten Worte nach dem Koma

Zwei Wochen nach seinem schweren Sturz ist der Friseur auf einem guten Weg.

Fortschritt. Am Freitag wurde bei Josef Winkler auf der Intensivstation sein Tubus endlich entfernt und der Figaro atmet wieder selbstständig. Aus dem künstlichen Koma ist er ebenfalls seit ein paar ­Tagen erwacht und seit Freitag versucht er bereits wieder zu sprechen. „Seine ersten Worte waren ‚Wie war der Dreh?‘“, kann Ehefrau Karin im Talk mit ÖSTERREICH wieder grinsen. Damit gemeint war das von Mausi Lugner initiierte Get- together für oe24.TV in Winklers Salon, bei dem sich Freunde versammelten und ihm Mut zusprachen.

„Als ich das letzte Mal in sein Zimmer kam, hat er mich bereits angelächelt“, strahlt Winkler. Wenn die Entwicklung weiterhin so positiv verläuft, soll Winkler bereits in den nächsten Tagen von der Intensiv- auf die Normalstation im AKH verlegt werden. Dann dürfen ihn auch seine Freunde endlich besuchen.