Fischer vs. Gabalier: TV-Duell um Weihnachten

Es wird der erste große Show-Auftritt des Jahres für die Schlager-Queen.

Harte Zeiten. Es war kein leichtes Jahr für Helene Fischer, denn Corona machte viele ihrer Pläne zunichte. Trübsal geblasen hat die Schlager-Queen aber dennoch nicht. „Wir bereiten uns auf den Tag vor, an dem es für uns alle ­wieder losgehen darf“, so Fischer im Talk mit der deutschen Bild-Zeitung. Heute Abend gibt Fischer bei der ZDF-Spenden-Gala Ein Herz für Kinder ihr Live-Comeback auf der großen Showbühne.

Hilfreich. „Kinder sind unsere Zukunft, unsere Hoffnung und gleichzeitig sind sie so verletzlich und auf uns angewiesen. Sie brauchen und verdienen unseren Respekt und unseren Schutz“, so Fischer, die im Duett mit ­Andrea Bocelli und ihrem Song The Prayer in der Show für Weihnachts-Stimmung sorgen will.

Ihre eigene Weihnachts-Show musste Fischer coronabedingt für dieses Jahr absagen. Der ORF zeigt am 25. Dezember ein „Best-of“ aus ihren bisherigen Shows. Fans der Schlager-Queen dürfen aber dennoch aufatmen, denn kommenden Freitag erscheint ihr neues Album Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente als Doppel-CD für festliche Stimmung.

Advent-Show in der ORF-Primetime

Während Helene Fischer im ZDF singt, bringt Gabalier seine Show auf ORF 2.



Quoten-Hit. Es ist das ­Duell der Show-Giganten, wenn heute Abend um 20.15 Uhr Helene Fischer (siehe links) und Andreas Gabalier zur Primetime im TV gegeneinander antreten. Mit A Volks-Rock’n’Roll Christmas bringt Gabalier die Hits seines gleichnamigen Weihnachts-Albums ins Fernsehen. Gedreht wurde das Weihnachts-Special im Parkhotel Velden, das der Show auch die passende Atmosphäre bietet. Die Show ist eine musikalische Hommage an Gabaliers große Idole, u. a. Chris Rea, Dean Martin, Elvis Presley und Status Quo. Damit stehen Hits wie Driving Home For Christmas, White Christmas, Here Comes Santa Claus oder Rocking Around The Christmas Tree auf dem Programm. Darüber hinaus erfahren die Zuseherinnen und Zuseher in diesem TV-Special mehr über die persönlichen Weihnachtserinnerungen von Andreas Gabalier.

Hit-Garant. Gabaliers Weihnachts-Album führt zurzeit auch die heimischen CD-Charts unangefochten an.