Die österreichische Star-Kabarettistin Toxische Pommes schildert übergriffigen Umgang.

Erst vor wenigen Tagen wurde die österreichische Autorin und Kabarettistin Irina, mit dem Künstlernamen "Toxische Pommes", ausgezeichnet.

Scharfsinnig auf Insta

Sie erhielt beim österreichischen Kabarettpreis die Auszeichnung als beliebteste digitale Content-Creatorin - dieser Onlinepreis wurde heuer zum zweiten Mal vergeben. Meist drehen sich die Insta-Storys von Toxische Pommes über schräge österreichische Eigenheiten oder um politische Betrachtungen. Die Kabarettistin beweist immer wieder wie scharfsinnig ihr Blick ist.

Grenzüberschreitung

Recht nüchtern hat sie nun in einer Insta-Story ein persönliches Schock-Erlebnis geschildert, das ihr am Flughafen Wien passiert ist. Vermutlich beim Check-in wurde Irina grob und grenzüberschreitend abgetastet. Sie schreibt: "Mich hat grade eine Mitarbeiterin beim Flughafen Wien Security Check so grob angefasst, dass dabei mein Hosenknopf aufgegangen ist, sie mir beim Weiterkontrollieren die Hose halb runtergezogen hat".

Abgehalten vom Hose zumachen

Doch damit nicht genug, weiter heißt es, dass die Mitarbeiterin Irina dann körperlich davon abhalten wollte, die Hose wieder hochzuziehen und zuzumachen. Zum Schluss gibt es von Irina einen gefassten, ruhigen Appell an die Verantwortlichen: "Bitte schult Mitarbeiter:innen in Machtpositionen im respektvollen Umgang mit anderen."

Klärung?

Ob es zu einer Klärung kam und die Mitarbeiterin sich entschuldigt hat, ist unklar. Auch, ob die Grenzüberschreitung vielleicht rassistischer Natur war, wie eine Verwandte der Kabarettistin in einer Chatnachricht vermutet.