Gabalier: Sensationelles Finale der "Dirndl Wahnsinn Hulapalu"-Tour in Wien

Am 4.11 steht das große Finale der Andreas Gabalier Tour an. Der Musiker wird in der Wiener Stadthalle zu Gast sein.

Streamings im Millionenbereich, Gold- und Platinawards, mehrere Hallen- und eine ausverkaufte Stadiontournee (2019) oder die Megashow vor über 90.000 Besuchern in München 2022. Andreas Gabalier zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. © ShowFactory × Die Konzerte mit Showinszenierung sind regelmäßig ausverkauft. © ShowFactory × Nun kommt der Musik-Superstar noch einmal nach Wien. Am 4.11 steht das Finale der "Dirndl Wahnsinn Hulapalu"-Tour an. Bereits einen Tag zuvor wird Gabalier in der Tipsarena in Linz rocken.