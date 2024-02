Gerda Rogers macht mit 82 nochmal alles neu!

Die Star-Astrologin renoviert ihre Villa in Baden

In ihrer Badener Villa steht zurzeit alles Kopf: Star-Astrologin Gerda Rogers verpasst ihrem Zuhause nach zwanzig Jahren einen komplett neuen Schliff. Vom Fußboden bis zur Fassade erstrahlt alles in neuem Glanz. Vier starke Männer gehen ihr dabei zur Hand. "Natürlich Mitarbeiter einer namhaften Firma", versichert sie.

Rogers Villa in Baden © Viennapress ×

Mit 82 Jahren will Rogers es also nochmal wissen und packt auch selbst mit an. Jeden Tag wird ihr Hab und Gut von einem zum nächsten Raum bewegt, um voranzukommen. Respekt für so viel Tatendrang!