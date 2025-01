Große Arnie-Show in Kitzbühel: HIER trifft man auf Schwarzenegger

Schwarzenegger unterbricht seine Dreharbeiten in New York und kehrt für die Hahnenkamm-Woche nach Kitzbühel zurück. Am Mittwoch liefert er mit seiner Klima-Charity-Auktion seinen ersten großen Auftritt.

Während die Ski-Asse auf der legendären Streif Vollgas geben, laufen die Stars und Sternchen bei den Partys in Kitzbühel zur Höchstform auf. Auch Platzhirsch Arnold Schwarzenegger lässt sich das 85. Hahnenkammrennen nicht entgehen. Der "Terminator" fliegt direkt von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "The Man With The Bag" in die Gamsstadt ein, um dann Mittwochabend (22. Jänner) bei seiner Klima-Charity-Auktion beim Stanglwirt zu glänzen.

Weißwurstparty als Pflichttermin

Wie immer residiert Arnie auch bei seinem Freund Balthasar Hauser am Fuße des Wilden Kaisers. Dort wird er auch in gewohnter Manier am Freitag (24. Jänner) die Weißwurstparty eröffnen und in einer der zahlreichen Stuben den Abend genießen. Hier leisten ihm Model Barbara Meier, Freundin Heather Milligan und sein Best Buddy Ralf Möller Gesellschaft.

Chance auf Selfie

Gut möglich, dass sich die steirische Eiche auch bei der Kitz Race Night am 25. Jänner in Harti Weirathers WWP-Club blicken lässt. Auf der VIP-Tribüne verfolgt er dann wieder freudig die Rennen. Zwischendurch liebt es Arnie durch die Gamsstadt zu spazieren und Shopping-Ausflüge zu machen. Meistens trifft man ihn dann auch im Hugo's Restaurant an, wo er die italienische Küche genießt. Die Chancen auf ein Selfie mit Schwarzenegger stehen also nicht schlecht - wenn er es zulässt.