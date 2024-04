Häh? Warum läuft „Fit mit Philipp" doch noch im TV trotz Beurlaubung?

Verwirrung um den "Vorturner der Nation" nach Strache Chats.

Just der "Vorturner der Nation" Philipp Jelinek kam durch die jüngst veröffentlichten Chats von Ex-FPÖ-Chef HC Strache in Bedrängnis.

Chats mit Strache: Keine ORF-Auftritte mehr von "Fit mit Philipp"

Chat - Details

Aus den Unterhaltungen ging hervor: Jelinek bat Strache vor mehreren Jahren um Unterstützung. Er wollte einen Job als ORF-Moderator bei "Guten Morgen Österreich" und schrieb: "Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt... wir müssen dringend die Weichen für mich stellen", so Jelinek damals an Strache. Im Gegenzug stellte er in Aussicht, den damaligen FPÖ-Vizekanzler über ORF-Interna zu informieren.

Wieso dann überhaupt?

Nun ist Jelinek eine Woche auf Urlaub, wie der ORF auf Nachfrage der APA bestätigt. Doch im TV ist er wie gewohnt mit seiner Reihe "Fit mit Philipp" zu sehen. Wieso? Das fragen sich die TV-Zuseher. Es handelt sich um Wiederholungen. Warum seine Sendung trotz der noch zu prüfenden Umstände überhaupt ausgestrahlt wird, riecht nach einer Österreichischen Lösung. Ein bisserl von allem aber nichts ganz entscheiden...