Happy Birthday, Richard Lugner! Mörtel wird 88

Gestern ließ es Richie mit seinen Tierchen krachen, heute geht er es ruhiger an.

Eine große Party ist Richard Lugner an seinem 88. Geburtstag nicht gewährt, feiern kann er aber trotzdem. Gestern überraschten ihn seine Tierchen Bahati „Kolibri“ Venus und Nina „Bambi“ Bruckner in Zwillings-Kostümen mit einer Showeinlage. „Ich verbringe gerne Zeit mit ihm, weil er Lebenserfahrung mitbringt und ich das bewundere. Außerdem ist er ein echter Gentleman“, sagt Bambi. Neben Gesundheit wünscht sie ihm weiterhin Spaß am Leben. Den hatte er gestern bestimmt. Heute geht es Mörtel ein bisschen ruhiger an. Ex-Frau Christina Lugner reist extra aus Italien zurück, um mit Richard, Tochter Jacqueline und Lebensgefährte Franz auf ein Lunch-Date ins Do & Co zu gehen. Alle Fotos zu den Feierlichkeiten gibt es dann in der morgigen Ausgabe von ÖSTERREICH. Happy Birthday, ­Richard Lugner!

Mausi Lugner: "Richard ist der letzte Rockstar & Playboy von Wien"

Mausis Geburtstagswünsche an ihren Ex: „Richard ist der letzte Rockstar und Playboy von Wien. Er ist äußerst charmant, hat den Wiener Schmäh erfunden. Doch er steckt immer noch in einer Midlife-Crisis, kann sich nicht für eine Partnerin entscheiden, er sieht sich immer im Welpen-Alter, da ist ja alles noch erlaubt. Ich wünsche ihm viel Gesundheit, Harmonie und eine funktionierende, ehrliche Partnerschaft, und er soll sich sein lausbubenhaftes Wesen auf alle Fälle bewahren.“