Heidi gibt Einblick in ihren Österreich-Dreh

Heidi Klum ist verliebt in die österreichischen Berge - auf Instagram teilt sie die Eindrücke vom "Bergretter"-Dreh

In Staffel 15 übernimmt Heidi Klum eine Gastrolle in "Die Bergretter". In der Folge "Bruderliebe", die am 23. November im ZDF ausgestrahlt wird, spielt Heidi Klum Isabell Klett. Sie soll für ihr Firmenjubiläum eine Modenschau organisieren, doch bevor das Event stattfindet, kommt es zu einem schlimmen Motoradunfall. Dabei gerät Isabell in Lebensgefahr, stürzt einen Berghang hinunter und muss gerettet werden. Gedreht wurden die dramatischen Szenen in Österreich, genauer gesagt, in der schönen Ramsau.

Auf Instagram gibt Heidi Klum Einblick hinter die Kulissen. "Eine Heidi gehört einfach in die Berge. Bald kommt meine Folge. Ich bin schon ganz gespannt", schreibt sie. Während sich viele Fans mit ihr freuen, sind einige verärgert, dass Heidi in ihrer Lieblingsserie zu sehen ist. Die intimen Bilder der Dreharbeiten zeigen auch, dass Tom Kaulitz mit am Set war. Auf einem Bild ist das Ehepaar schmusend zu sehen.

Die ganze Folge „Bruderliebe“ läuft am 23. November 2023 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer es nicht erwarten kann, hat Glück: Schon ab dem 16. November um 10 Uhr steht die Episode in der ZDF-Mediathek als Stream zum Abruf bereit.