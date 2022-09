Heiß: Naschenweng in der Sauna!

Schlager-Star postet wieder einmal sexy Bilder. Diesmal aus der Sauna.

Sie hat nicht nur eine Wahnsinns-Stimme, sondern auch einen Traumkörper - Schlager-Star Melissa Naschenweng ist das Gesamtpaket. Immer wieder erfreut die Sängerin ihre Fans mit heißen Schnappschüssen vom Strand oder auf der Alm. Dabei zeigt sie sich meist leichtbekleidet.

Jetzt ließ sich Melissa für ihr neues Album "Glück" gar in der Sauna ablichten. Die heißen Bilder teilte sie erneut auf Instagram und schrieb dazu: "Die Vorfreude ist enorm" Ihre Follower zeigen sich begeistert: "Hammer-Figur, liebe Meli", schreibt einer. Ein anderer weiß gar nicht, was er sagen soll: "Da fehlen mir die Worte." In einem sind sich alle einig: Die Vorfreude auf die neue Musik ist bei den Fans noch größer als bei Melissa selbst.