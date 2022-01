Heißes Shooting für RAF

Für seine Corbo-Parfums stand Musiker RAF Camora jetzt selbst Modell.

Ansprechend. Bei RAF Camoras jüngstem Posting geraten vor allem die weiblichen Fans in Wallung. „Corbo-Parfum-Shooting, Teil 1“, schreibt der Star-Rapper zu einem Foto, auf dem er mit offenem Hemd posiert. So sinnlich hat man den Musiker noch nie gesehen. Die Bilder wurden offenbar in der Wüste aufgenommen und dienen der Vermarktung des Männerduftes „Nero“. Die Fans feiern RAF als Model: „Sag mal, willst du uns killen?“ und „Wenn das im Laden hängt, besuch ich ihn jedes Mal zum Anstarren“ lauten zwei der zahlreichen Kommentare.

Erfolg. Auch die männ­liche Anhängerschaft ist von dem Sujet angetan: „No Homo, aber schon sexy dieser Mann“, schreibt einer. Angeblich hat RAF mit seinen Düften bereits jetzt mehrere Millionen verdient.