Heribert Kasper: 50. Hautkrebs-OP! Doch er trägt "Narben wie Tattoos"

Schon viele Operationen hat er über sich ergehen lassen müssen - Mr. Ferrari muss einmal mehr operiert werden!

Heribert Kasper, "Mr. Ferrari" hat noch etwas über sich ergehen zu lassen bevor hoffentlich Weihnachtsruhe eintritt. Er muss sich zwei Stellen auf seinem Oberkörper entfernen lassen - der weiße Hautkrebs ist zurück.

Bereits 50 Eingriffe

Wenngleich diese Krebsart selten einen ernsten Verlauf nimmt, ist man in der Regel doch gut damit beschäftigt. Oft treten mehrere Fälle in kurzer Zeit auf, wenn man eines Mal gehabt hat. Im Falle von Kasper schon um die 50 Mal, wie er oe24 verrät: "Wieder einmal zwei Haut-OPs an beiden Schultern und das noch vor Weihnachten. Sehr nettes Geschenk! Trotzdem kann ich Gott sei Dank darüber noch lachen, denn es sind ja bereits über 50 Haut-Eingriffe."

Ewiger Optimist - zum Glück

Doch seinen Optimismus und seine sprühende Lebensfreude lässt sich Kasper niemals nehmen! Er sieht die Narben und Laserstellen als „Tattoo-Ersatz“ und erklärt: "Muss mich alle 3 Monate checken lassen beim Hautarzt und meistens ist was los!"

Appell an alle

Darum, sein dringender Appell: "Deshalb kann ich jedem Menschen nur raten wirklich vorsichtig zu sein, speziell wenn man vielleicht so wie ich ein hellerer Haut-Typ ist die Sonne zu meiden, bzw. sich mit einem 50-Faktor Sonnenschutzmittel zu schützen, denn die „Spätfolgen“, wie in meinem Beispiel sind wirklich nicht lustig!"