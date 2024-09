Lugner-Freund Kasper: "Unvorstellbar, was Simone durchmacht"

Heribert Kasper über das Seelenleben von Simone.

„Mr. Ferrari“, Heribert Kasper, ein langjähriger Freund von Richard Lugner, machte jüngst seinen Emotionen Luft: Seines Erachtens handelten die Ärzte, die Richie behandelten, unverantwortlich, als sie den fast 92-Jährigen nach einer Herz-OP und mit starken Schmerzen nach Hause entließen. Doch woher kommt jetzt der Groll?

Mausi und Bienchen machen sich Vorwürfe

Verantwortung: Kasper erklärt im Gespräch mit oe24 die Gründe: Die Hinterbliebenen, besonders Ex-Frau Christina „Mausi“ und Witwe „Bienchen“ Simone machen sich große Vorwürfe. Völlig zu Unrecht, wie Kasper unterstreicht, denn die Verantwortung lag ausschließlich beim Ärzteteam. Ihm ist es wichtig, zu betonen, wie gut sich die beiden um den Baumeister gekümmert haben.

Seelenleben von Simone

„Simone tut mir extrem leid. Was sie in drei Monaten durchgemacht hat, das muss man emotional einmal packen!“, so Kasper über das Seelenleben der Lugner-Witwe. Beim Begräbnis habe sie kaum sprechen können und nur geweint.