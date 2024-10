Heribert Kasper mit deutlicher Botschaft an Leo Lugner: "Leben nur einmal"

Sah sich immer als Vermittler: "Mr. Ferrari" Heribert Kasper.

Richard Lugner und "Mr. Ferrari" Heribert Kasper verband eine tiefe, langjährige Freundschaft.

Tiefe Freundschaft mit Lugner

Schon im September erklärte Kasper gegenüber oe24, wie innig das Band der zwei Freunde war: "Wir haben so viele lustige Sachen miteinander erlebt, der Schmäh zwischen uns hat gepasst. Richard war ein Mensch mit Handschlagqualitäten, ich hab ihn wirklich geliebt", so Kasper über Lugner.

Klärendes Gespräch

Aus diesem Grund, wegen der tiefen Freundschaft, wollte Kasper im Oktober zwischen Leo Lugner und Simone Lugner als Vermittler fungieren. Simone verlor bekannterweise ihre Anstellung in der Lugner City. Kasper hielt Kontakt zu beiden Seiten und Leo schrieb per Chat, dass er bereit sei, sich in eine Zeit mit Simone zusammenzusetzen, um ein klärendes Gespräch zu führen.

Kasper freute diese Entwicklung, er machte die Information öffentlich. Dadurch kam es aber zum Zwist zwischen ihm und Leo und schließlich einer Absage von Kaspers Veranstaltung in der Lugner City.

Vergeben und vergessen

Im Gespräch mit oe24 zeigt sich Kasper sehr versöhnlich: "Ich hab den Leo immer gemocht!" Er würde die Themen der Vergangenheit gerne ruhen lassen, denn das Motto von Mr. Ferrari ist: "Wir leben alle nur einmal!" Richie und die Lugner-Familie kenne Kasper schon über 30 Jahre, darum schickt er Leo und Jacqueline Lugner nun eine deutliche Botschaft. Die Sache sei "vergeben und vergessen" für ihn.