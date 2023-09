Ho und Essl: War das der Trennungsgrund?

Der Unternehmer machte seinem Ärger in einem Posting Luft.

"Die Geschenke des Freundes mit dem Ex teilen", "kein Stil" und "geldgierig" - das schrieb Unternehmer Helmut Essl zu einem Foto, das seine Ex Ivana mit Martin Ho und den beiden gemeinsamen Kindern bei einer Geburtstagsfeier zeigt. "Nie mehr Lügen", schreibt er außerdem dazu. Was genau der Millionär damit meint, lässt er offen, wenig später entfernt er das Posting wieder. Ivana hat jedenfalls auch bereits alle gemeinsamen Bilder von Instagram gelöscht und wurde beim Verlassen des Wohnhauses gesehen, in dem Martin Ho residiert.

Viel Luxus für Ho

Seit Ivana mit Helmut Essl zusammen war, postete sie vom schönen Luxus-Leben. Mit dem Privatjet ging es zur Chanel-Show nach Paris, wo sie sich selbst auch ganz in die Luxus-Marke hüllte. Offensichtlich machte der Unternehmer ihr auch gerne teure Geschenke.