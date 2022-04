Hoermanseder: Nachbar ruft Polizei wegen "Welpenmafia"

Eigentlich wollte Marina Hoermanseder nur helfen, doch dann mischte sich ein besorgter Nachbar ein

Schon seit Beginn der Ukraine-Krise hilft Designerin Marina Hoermanseder, wo es geht. Ganze LKW-Ladungen voller Lebensmittel, Kleidung, Tiernahrung und anderer lebensnotwendiger Utensilien organisierte sie bereits in Berlin und Wien für die Opfer des Krieges. Im Kampf gegen das Leid der Menschen und Tiere gibt die Modemacherin alles. Jetzt musste sie sich deswegen gar mit der Polizei anlegen, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet.

© Instagram

Nachbar rief Polizei wegen "illegaler" Geschäfte

Hoermanseder ist als Tierschützerin bekannt, so kam es, dass sie gemeinsam mit der Organisation Petners mehrere Transporter mit ausgesetzten Hunden und Katzen nach Berlin holte. "Sie sind aus Charkiw angekommen", schreibt sie und teilt mehrere VIdeos von der Ankunft der Tiere. "Die letzten Wochen haben mir bei all dem Leid auch gezeigt, dass ich recht habe, wenn ich an das Gute im Menschen glaube. Es gibt sie, die Menschen, die ihr eigenes Leben riskieren, um einen Van voller Hunde und Katzen aus Charkiw nach Berlin zu bringen." Alle Tiere hätten nun ein liebevolles Zuhause oder zumindest ein Tierheim gefunden. Doch nicht alle waren begeistert von der Aktion: "Natürlich hat ein Nachbar die Polizei gerufen und behauptet, dass wir illegal Welpen verkaufen", schreibt Marina.

© Instagram

Happy End für Hoermanseder und die Tiere

Zu einer Anzeige kam es selbstverständlich nicht, denn von illegalen Geschäften kann hier keine Rede sein. "Gleichzeitig bin ich froh, dass es nicht ganz unbemerkt oder unkommentiert bleibt, wenn im Innenhof lauter Hunde aus Käfigen kommen, aber man kann doch auch einfach fragen, bevor man von irgendetwas ausgeht oder?", kommentiert die Modemacherin den Auftritt der Polizei. Am Ende sei es aber die Hauptsache, dass es den Tieren gut gehe.